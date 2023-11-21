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Немецкий банк вложит средства в развитие сферы профобразования в Узбекистане

Узбекистан Материалы 21 ноября 2023 05:23 (UTC +04:00)
Немецкий банк вложит средства в развитие сферы профобразования в Узбекистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана заключило финансовое соглашение с Немецким банком развития KfW на 16 млн. евро, передает Trend.

Согласно информации, основная цель этого соглашения - провести реформу системы профессионального образования в Узбекистане.

Сообщается, что проект включает модернизацию учебных центров министерства с применением принципов дуального образования в материально-техническом и методическом плане. Согласно соглашению, грант в размере 16 млн. евро будет направлен на развитие сферы профессионального образования, включая модернизацию семи учебных центров министерства на сумму 14 млн. евро и поддержку проекта на 2 млн. евро.

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