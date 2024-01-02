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Компании из Узбекистан смогут осуществлять грузоперевозки через Афганистан

Узбекистан Материалы 2 января 2024 20:48 (UTC +04:00)
Компании из Узбекистан смогут осуществлять грузоперевозки через Афганистан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Афганистан снимет ограничения, наложенные на национальных перевозчиков из Узбекистана в международных грузоперевозках через свою территорию, сообщили в министерстве транспорта Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, договоренности были достигнуты в результате встречи министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с представителями делегации, возглавляемой временно исполняющим обязанности министра транспорта и гражданской авиации Хамидулло Охунзода. Сообщается, что ограничения для узбекистанских перевозчиков в транзите и доставке грузов в третьи страны и регионы Афганистана были отменены. Стороны также установили конкретные цели по взаимовыгодному установлению тарифов и сборов за международные автомобильные перевозки, начиная с 2024 года.

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