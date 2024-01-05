Узбекистан до 2026 года откажется от бензина Аи-80

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется прекратить производство бензина Аи-80 к 2026 году, передает Trend.
Это планируется достичь за счёт следующих мер:
1. Увеличение поставок газа для АГНКС:
- В 2022 году объем поставок газа на газовые заправки составил
4,6 млрд кубометров, в 2023 году — 4,83 млрд кубометров, а
планируется достичь 5,39 млрд кубометров в 2024 году.
- Этот рост позволит заменить около 400 тысяч тонн бензина.
2. Переход на электромобили:
- Власти планируют поощрять использование электромобилей и
развивать инфраструктуру для них.
- С января по октябрь 2023 года было импортировано 26 тысяч электромобилей, существует 123 зарядные станции.
- Планы Минэнерго включают централизованную поставку более 70 зарядных станций для всех регионов и ожидаемое строительство 50 тысяч станций частными компаниями.
- Прогнозируется, что количество электромобилей в Узбекистане к 2033 году превысит 700 тысяч единиц, что потребует дополнительных 1,8-2,2 ГВт электроэнергии.
- Для удовлетворения этого спроса планируется строительство крупных систем хранения электроэнергии емкостью почти 5 ГВт совместно с Masdar (ОАЭ) и Gezhouba Group (дочерняя компания китайской China Energy Engineering Corporation).