Узбекистан до 2026 года откажется от бензина Аи-80

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется прекратить производство бензина Аи-80 к 2026 году, передает Trend.

Это планируется достичь за счёт следующих мер:

1. Увеличение поставок газа для АГНКС:

- В 2022 году объем поставок газа на газовые заправки составил 4,6 млрд кубометров, в 2023 году — 4,83 млрд кубометров, а планируется достичь 5,39 млрд кубометров в 2024 году.

- Этот рост позволит заменить около 400 тысяч тонн бензина.

2. Переход на электромобили:

- Власти планируют поощрять использование электромобилей и развивать инфраструктуру для них.

- С января по октябрь 2023 года было импортировано 26 тысяч электромобилей, существует 123 зарядные станции.

- Планы Минэнерго включают централизованную поставку более 70 зарядных станций для всех регионов и ожидаемое строительство 50 тысяч станций частными компаниями.

- Прогнозируется, что количество электромобилей в Узбекистане к 2033 году превысит 700 тысяч единиц, что потребует дополнительных 1,8-2,2 ГВт электроэнергии.

- Для удовлетворения этого спроса планируется строительство крупных систем хранения электроэнергии емкостью почти 5 ГВт совместно с Masdar (ОАЭ) и Gezhouba Group (дочерняя компания китайской China Energy Engineering Corporation).