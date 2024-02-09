Узбекистан и Белоруссия нарастят взаимный товарооборот до $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Ташкенте определили приоритетные направления кооперации экономик двух стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана, сторонами с удовлетворением отмечена положительная динамика торгово-экономического сотрудничества, которая по итогам прошлого года выросла на 15%.

Кроме того, стороны согласились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении ёмких рынков Южной Азии.

Особое внимание уделено развитию кооперационных связей. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза. В ходе переговоров главы государств определили приоритетные направления кооперации: это сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие.

Лидеры приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Особо отмечены плодотворные итоги состоявшегося накануне второго Форума регионов Узбекистана и Беларуссии, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Стороны условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. Будут приняты программы развития партнерства в области высшего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

По итогам встреч достигнута договоренность о подготовке и принятии совместной «дорожной карты» по реализации принятых решений и подписанных соглашений.

Ранее сообщалось, что по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент.