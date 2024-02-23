Япония предоставит Узбекистану кредит на продолжение экономических реформ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан получит от Японии свыше 246,2 миллионов долларов на продолжение экономических реформ и поддержку социально уязвимых групп населения, передает Trend.

Согласно информации, 19 февраля посол Японии в Узбекистане Хаттори Такаши и первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхом Норкулов подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 37 миллиардов йен (примерно 246,2 миллиона долларов) в рамках программы "Поддержка устойчивого экономического и социального развития".

Сообщается, что также Илхом Норкулов и глава представительства JICA (Агентства международного сотрудничества Японии) в Узбекистане Бито Ёшибуми подписали кредитное соглашение по данному проекту. Срок кредита составляет 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка составляет 1,8% годовых.

Цель проекта заключается в поддержке непрерывной реализации экономических реформ для перехода Узбекистана к рыночной экономике, а также в содействии укреплению социальной интеграции и стабильности путем поддержки социально уязвимых групп населения.