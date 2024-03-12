Назван объем золотовалютных резервов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта 2024 года сократились до 32,19 миллиарда долларов, уменьшившись на 2,37 миллиарда долларов за январь-февраль, передает Trend.

Заметное снижение произошло в январе, когда резервы в иностранной валюте уменьшились на 1,44 миллиарда долларов, а в феврале — ещё на 381,5 миллиона. Общее уменьшение достигло 1,82 миллиарда долларов, до уровня 7,55 миллиарда долларов, что является минимумом с сентября 2023 года.

Объем золота сначала увеличился, а затем сократился на 0,3 миллиона тройских унций, оставив в резервах 11,9 миллиона тройских унций драгметалла. Однако стоимость золотого запаса снизилась на 535,4 миллиона долларов.

Снижение резервов объясняется Центральным банком Узбекистана "сезонным характером", который обычно наблюдается в январе-феврале. Это влияние также связано с погашением Узбекистаном части суверенных еврооблигаций, выпущенных в 2019 году, а также другими факторами, такими как изменение котировок золота.

В 2023 году "финансовая подушка" Узбекистана сократилась на 1,2 миллиарда долларов, достигнув 34,56 миллиарда долларов, что явилось первым снижением резервов с 2018 года. Физический объем золота также уменьшился на почти 25 тонн за год.