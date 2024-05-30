Узбекистан намерен развивать с межпарламентские связи с Египтом

БАКУ /Trend/ - 30 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Сената Египта, возглавляемой председателем Сената Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба президента, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались важные вопросы углубления узбекско-египетского партнерства и расширения сотрудничества в различных сферах.

Сообщается, что обе стороны выразили удовлетворение активными контактами и обменами на всех уровнях. Был отмечен рост объёмов взаимной торговли и увеличение числа совместных предприятий. С ведущими египетскими компаниями реализуются кооперационные проекты в области геологии, сельского хозяйства, энергетики и туризма.

Подчеркнуто значение дальнейшего укрепления межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля за выполнением договоренностей на высшем уровне, а также обмена опытом в области защиты прав и расширения возможностей женщин.

Особое внимание было уделено продолжению практического сотрудничества в рамках международных организаций, таких как Межпарламентский союз, Движение неприсоединения и Арабский парламент.