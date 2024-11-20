Узбекистан обсудил с катарской корпорацией Mannai создание IT-учебного центра

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов в рамках визита в Катар провел встречу с заместителем председателя EXCOM Халидом Маннаи, руководителем корпорации Mannai Алехом Гревалом, генеральным директором группы Mannai и вице-президентом по IT-направлению Binu MR, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили возможность создания в Узбекистане офшорного центра для предоставления IT-услуг. Кроме того, речь шла о разработке специализированного IT-проекта, направленного на повышение квалификации кадров и сокращение затрат на трудоустройство. В рамках этого проекта корпорация Mannai планирует сотрудничать с другими IT-компаниями Катара. Также был поднят вопрос о создании специализированного IT-учебного центра.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровых технологий Узбекистана и корпорацией Mannai.