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Узбекистан обсудил с катарской корпорацией Mannai создание IT-учебного центра

Узбекистан Материалы 20 ноября 2024 05:19 (UTC +04:00)

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов в рамках визита в Катар провел встречу с заместителем председателя EXCOM Халидом Маннаи, руководителем корпорации Mannai Алехом Гревалом, генеральным директором группы Mannai и вице-президентом по IT-направлению Binu MR, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили возможность создания в Узбекистане офшорного центра для предоставления IT-услуг. Кроме того, речь шла о разработке специализированного IT-проекта, направленного на повышение квалификации кадров и сокращение затрат на трудоустройство. В рамках этого проекта корпорация Mannai планирует сотрудничать с другими IT-компаниями Катара. Также был поднят вопрос о создании специализированного IT-учебного центра.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровых технологий Узбекистана и корпорацией Mannai.

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