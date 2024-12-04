Узбекистан и МАГАТЭ договорились о принятии дорожной карты расширения сотрудничества в развитии мирного атома

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о принятии совместной дорожной карты расширения многопланового сотрудничества в развитии мирного атома.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

На встрече стороны обсудили перспективы кардинального расширения двустороннего сотрудничества и продвижения новых направлений взаимодействия.

Шавкат Мирзиёев отметил результаты встреч и мероприятий, проведенных сегодня делегацией МАГАТЭ в министерствах, ведомствах и научных учреждениях Узбекистана, а также совместную организацию Международной конференции по вопросам использования атомной энергии, которая состоится 5 декабря в городе Самарканд с участием ведущих зарубежных экспертов отрасли.

Также были выделены ключевые направления сотрудничества, включая повышение компетентности и потенциала национальных агентств, подготовку высококвалифицированных кадров, а также перспективные проекты в таких областях, как ядерная энергетика, сельское хозяйство, водопользование, здравоохранение и экология, реализуемые в рамках программ МАГАТЭ.

Узбекистан является членом МАГАТЭ с 1994 года. За этот период было реализовано более 40 совместных проектов с участием технической помощи организации. На данный момент в стране реализуются 5 проектов, направленных на совершенствование правовой базы и укрепление потенциала национальных структур, развитие ядерной науки, медицины и других сфер.