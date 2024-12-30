Представители Узбекистана и Приморского края РФ обсудили сотрудничество в ряде сфер

ТАШКЕНТ /Trend/ - Дипломаты Узбекистана провели встречу с заместителем губернатора Приморского края РФ Николаем Стецко, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма и других областях.

Сообщается, что российская сторона предложила узбекским компаниям использовать помещения оптово-распределительного центра "Приморский" для хранения продукции, а также выразила интерес к открытию филиала ташкентского ООО «ТЕХНОПАРК» в Приморском крае.

На встрече стороны обменялись идеями о новых возможностях сотрудничества, включая прямой экспорт узбекской продукции.