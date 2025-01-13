Узбекистан развивает "зеленую" экономику при стратегической поддержке AFD - Оливье Гранвуане (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в решении экологических проблем и переходе к "зеленой" экономике при стратегической помощи Французского агентства развития (AFD).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор AFD по Узбекистану Оливье Гранвуане.

"Узбекистан, одна из стран, наиболее уязвимых к изменению климата, определил переход к "зеленой" экономике в качестве ключевой части своей стратегии развития. В 2022 году в стране была принята Стратегия перехода к "зеленой" экономике, которая поддерживается Программой поддержки "зеленой" экономики, реализуемой AFD с 2021 по 2026 годы", - сказал Гранвуане.

По его словам, эта программа сосредоточена на трех основных направлениях: создание сильной институциональной базы для "зеленого" роста, продвижение фискальной политики для "зеленого" перехода и стимулирование инвестиций в устойчивые проекты. Финансовая поддержка предоставляется министерству экономики и финансов Узбекистана за счет бюджетных ассигнований, а окончательное выделение средств запланировано на 2025-2026 годы.

"Программа также дополняется грантом на техническое сотрудничество, финансируемым Европейским союзом и реализуемым дочерней компанией AFD, Expertise France. Это сотрудничество включает в себя меры по наращиванию потенциала, такие как обучение, консультационная поддержка, ознакомительные поездки и различные исследования, обеспечивающие эффективную реализацию стратегии "зеленой" экономики Узбекистана", - отметил Гранвуане.

Представитель AFD также подчеркнул усилия агентства по поддержке управления водными ресурсами в Узбекистане. В партнерстве с Европейским Союзом AFD софинансирует проекты по санитарии в Кармане, Китабе и Шахрисабзе с общим объемом инвестиций в 105 миллионов евро в виде кредитов и 8,15 миллиона евро в виде грантов ЕС.

"Эти проекты направлены на улучшение здоровья населения и повышение уровня жизни путем расширения доступа к услугам канализации, сокращения числа заболеваний, передающихся через воду, и поддержки экономической производительности благодаря более здоровым сообществам. Кроме того, внедряются передовые системы очистки сточных вод для предотвращения загрязнения рек и грунтовых вод, а очищенные сточные воды будут повторно использоваться для поддержки сельского хозяйства, решая проблему нехватки воды в регионе", - сказал Гранвуане.

Он подчеркнул, что AFD также участвует в проектах по обеспечению питьевой водой в Ташкенте, Фергане и Кашкадарье, финансирование которых составляет около 260 миллионов евро, включая 7 миллионов евро в виде грантов ЕС. Эти проекты направлены на обеспечение доступа к безопасной питьевой воде для более чем 600 000 человек, особенно в сельской местности.

"Эти инициативы позволят снизить временную нагрузку на женщин, которые зачастую тратят часы на сбор и очистку воды. Мы оптимистично настроены на то, что эти проекты вскоре будут утверждены, что станет важным шагом на пути к будущему, где все граждане будут иметь доступ к безопасной питьевой воде и санитарии, способствуя созданию более здорового и жизнеспособного общества", - сказал Оливье Гранвуане.

Страновой директор AFD также отметил, что в настоящее время агентство работает над будущими проектами в Каракалпакстане, рядом с Аральским морем, с акцентом на решение экологических проблем. "Одним из основных проектов является посадка деревьев. На данный момент в девяти районах Каракалпакстана при технической поддержке и участии группы по реализации проекта было высажено 20 тысяч гектаров ветрозащитных лесов и галофитных растений. AFD также хочет засадить 5 тысяч гектаров, чтобы стимулировать агролесоводство и выращивание недревесных лесных продуктов (НДЛП), таких как плоды и корни, которые можно употреблять в пищу. Это даст местному населению стабильный способ заработка и возможность удовлетворить свои потребности в древесине и лекарствах", - сказал он.

По словам Гранвуане, еще один важный проект направлен на ирригационный сектор, где AFD работает над реконструкцией ирригационных каналов в нижнем бассейне Амударьи, стремясь улучшить как инфраструктуру, так и управление водными ресурсами. Этот проект позволит удовлетворить потребности фермеров и решить проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой воды и деградацией земель. Усилия по реконструкции могут также включать внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение, для поддержки устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

"Узбекистан быстро развивается и добивается значительного прогресса во многих областях, что требует поддержки со стороны международных финансовых институтов, таких как AFD. Я убежден, что AFD продолжит быстро наращивать свой портфель и деятельность в самых разных секторах в ответ на потребности узбекских властей", - добавил Оливье Гранвуане.

Он также подчеркнул меморандум о взаимопонимании, подписанный между Французским агентством развития, Сетью по выработке решений в области устойчивого развития ООН (SDSN) и Узбекистаном. Документ представляет инновационные инструменты и стратегии для устойчивого развития страны.

"SDSN сотрудничает с министерством финансов Узбекистана и Центром экономических исследований и реформ (CERR), государственным аналитическим центром, специализирующимся на экономическом анализе. Меморандум является важным шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане. Он направлен на разработку специализированных инструментов для мониторинга прогресса в достижении ЦУР, укрепление институционального потенциала и содействие передаче знаний", - сказал Гранвуане.

По его словам, вклад SDSN будет сосредоточен на адаптации подхода количественного анализа и инструментов, успешно опробованных в таких странах, как Бенин, для отслеживания прогресса в достижении ЦУР на национальном уровне.

Оливье Гранвуане выделил три ключевые области сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании. Первая - разработка инструментов. SDSN будет разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга. Вторая - наращивание потенциала и передача знаний. Инструменты и информация об их применении будут переданы научным и институциональным заинтересованным сторонам в Узбекистане, что позволит использовать их при планировании и разработке политики в этой сфере. Устойчивость будет обеспечена за счет интеграции узбекских академических партнеров в сеть SDSN. Третья часть включает помощь со стороны сети FABLE (Food, Agriculture, Biodiversity, Land Use, and Energy), которая расшифровывается как "Продовольствие, сельское хозяйство, биоразнообразие, землепользование и энергетика". Эта сеть предлагает инструменты моделирования для планирования продовольственных систем, биоразнообразия и землепользования в соответствии с ЦУР и Парижским соглашением.

"Это партнерство знаменует собой значительный шаг в направлении укрепления способности Узбекистана эффективно отслеживать и реализовывать стратегии устойчивого развития и, в частности, оценивать прогресс в достижении амбициозных целей, поставленных страной в рамках Стратегии-2030", - добавил он.