Российская FESCO назвала объем контейнерных перевозок в Узбекистан (Эксклюзив)

Каждый месяц компания отправляет около пяти поездов на этом маршруте, перевозящих импортные грузы из Китая, Южной Кореи, Японии и стран Юго-Восточной Азии. В среднем каждый поезд перевозит 130-150 TEU, что составляет около 750 TEU ежемесячно.

В конце декабря 2024 года FESCO отправила свой 500-й контейнерный поезд из Владивостока в Ташкент, продолжая развивать железнодорожную логистику между Россией и Узбекистаном. Компания также осуществляет перевозки экспортных грузов из Узбекистана, которые затем направляются через порт Владивостока в Китай и страны Юго-Восточной Азии морем.