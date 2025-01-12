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Российская FESCO назвала объем контейнерных перевозок в Узбекистан (Эксклюзив)

Узбекистан Материалы 12 января 2025 12:20 (UTC +04:00)
Российская FESCO назвала объем контейнерных перевозок в Узбекистан (Эксклюзив)
Фото: Железные дороги Узбекистана

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Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
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БАКУ /Trend/ - Российская транспортная группа FESCO, являясь единственным оператором регулярных контейнерных поездов между портом Владивосток и Ташкентом, с 2014 года перевезла более 75 000 TEU (единица измерения для контейнерных перевозок), сообщили Trend в FESCO.

Каждый месяц компания отправляет около пяти поездов на этом маршруте, перевозящих импортные грузы из Китая, Южной Кореи, Японии и стран Юго-Восточной Азии. В среднем каждый поезд перевозит 130-150 TEU, что составляет около 750 TEU ежемесячно.

В конце декабря 2024 года FESCO отправила свой 500-й контейнерный поезд из Владивостока в Ташкент, продолжая развивать железнодорожную логистику между Россией и Узбекистаном. Компания также осуществляет перевозки экспортных грузов из Узбекистана, которые затем направляются через порт Владивостока в Китай и страны Юго-Восточной Азии морем.

Отметим, что Узбекистан планирует ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда услуг, связанных с международными грузоперевозками.

Предложенная мера будет охватывать транспортные и экспедиторские услуги, а также другие операции в рамках соответствующих соглашений, включая прием и передачу груза, а также операции по его хранению и обработке; организацию страхования грузов; таможенное оформление товаров и транспортных средств; предоставление услуг по поиску груза в случае задержек при доставке; хранение на складах и открытых площадках; а также предоставление в пользование вагонов и контейнеров.

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