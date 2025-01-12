Российская FESCO назвала объем контейнерных перевозок в Узбекистан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Российская транспортная группа FESCO, являясь
единственным оператором регулярных контейнерных поездов между
портом Владивосток и Ташкентом, с 2014 года перевезла более 75 000
TEU (единица измерения для контейнерных перевозок), сообщили
Trend в FESCO.
Каждый месяц компания отправляет около пяти поездов на этом
маршруте, перевозящих импортные грузы из Китая, Южной Кореи, Японии
и стран Юго-Восточной Азии. В среднем каждый поезд перевозит
130-150 TEU, что составляет около 750 TEU ежемесячно.
В конце декабря 2024 года FESCO отправила свой 500-й
контейнерный поезд из Владивостока в Ташкент, продолжая развивать
железнодорожную логистику между Россией и Узбекистаном. Компания
также осуществляет перевозки экспортных грузов из Узбекистана,
которые затем направляются через порт Владивостока в Китай и страны
Юго-Восточной Азии морем.
Отметим, что Узбекистан планирует ввести нулевую ставку налога
на добавленную стоимость (НДС) для ряда услуг, связанных с
международными грузоперевозками.
Предложенная мера будет охватывать транспортные и экспедиторские
услуги, а также другие операции в рамках соответствующих
соглашений, включая прием и передачу груза, а также операции по его
хранению и обработке; организацию страхования грузов; таможенное
оформление товаров и транспортных средств; предоставление услуг по
поиску груза в случае задержек при доставке; хранение на складах и
открытых площадках; а также предоставление в пользование вагонов и
контейнеров.