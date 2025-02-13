ЕБРР планирует запустить в Узбекистане новую программу финансирования "зеленой" экономики в этом году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует запустить в Узбекистане новую Программу финансирования "зеленой" экономики в этом году, сообщил Trend глава представительства ЕБРР в Узбекистане Анди Аранитаси.

По его словам, эта инициатива призвана стимулировать заемщиков к инвестициям в экологически чистые и инновационные решения. Программа будет поддерживать эффективное использование водных ресурсов и устойчивое управление земельными ресурсами, что соответствует более широким обязательствам банка в сфере экологической устойчивости.

"Деятельность банка в Узбекистане основывается на стратегии, разработанной совместно с властями, и определяет ключевые приоритеты до 2029 года. Один из главных вопросов – поддержка декарбонизации, повышение эффективности использования воды и развитие более чистой энергетики. ЕБРР стремится содействовать инвестициям в возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, помогая Узбекистану перейти к более устойчивой энергосистеме", - отметил он.

Анди Аранитаси также подчеркнул, что одним из приоритетов банка является развитие частного сектора путем создания рабочих мест, повышения квалификации кадров, содействия экономической инклюзии и ускорения цифровой трансформации. ЕБРР намерен тесно сотрудничать с бизнесом и финансовыми институтами для расширения занятости и улучшения деловой среды.

Кроме того, он отметил важность совершенствования экономического управления, укрепления бизнес-климата и развития инфраструктурной связанности.

"Эти меры будут способствовать большей экономической стабильности и привлечению иностранных инвестиций в Узбекистан. Помимо новых инициатив, банк сосредоточится на реализации уже подписанных проектов, в частности в государственном секторе", - заключил он.