Узбекистан и GIZ будут поддерживать "зеленую" экономику через грант на устойчивые мастер-планы - Йоахим Фриц (Эксклюзивное интервью)

По его словам, эта инициатива направлена на раскрытие экономического потенциала, в том числе в сфере туризма, а также на укрепление потенциала местных и региональных органов власти для обеспечения устойчивого роста.

Он отметил, что, основываясь на предыдущей поддержке GIZ в разработке мастер-планов для 12 районов, эта программа расширяет усилия по "зеленому" и инклюзивному региональному развитию.

"Зеленые" мастер-планы будут сосредоточены на выявлении экономических возможностей, запуске и реализации пилотных проектов, а также на укреплении местного потенциала для разработки устойчивых планов, адаптированных к потребностям районов. Они также усилят потенциал региональных властей, включая недавно созданные региональные офисы при местных хокимиятах (администрациях), предоставляя обучение и экспертную поддержку в разработке мастер-планов в соответствии с международными передовыми практиками", - сказал он.

Йоахим Фриц отметил, что инициатива также будет поддерживать национальные институты, включая министерство экономики и финансов, посредством международной и местной экспертной помощи, тренингов и учебных туров. Эти планы соответствуют стратегии Узбекистана по переходу к "зеленой" экономике и Национальной стратегии развития, обеспечивая экологически ответственное экономическое развитие.

"Распределение бюджета проекта будет определяться на основе потребностей партнеров и стратегических приоритетов правительства. Распределение между планированием, наращиванием потенциала и реализацией будет определяться в тесной координации с ключевым политическим партнером, чтобы обеспечить соответствие национальной политике и целям развития. Конкретные меры будут определены после запуска проекта, что обеспечит гибкий и основанный на потребностях подход для максимизации эффекта", - подчеркнул он.

Йоахим Фриц также отметил, что GIZ активно сотрудничает с международными организациями и агентствами развития в Узбекистане для координации усилий, предотвращения дублирования и максимизации эффекта в области "зеленой" индустриализации, экономических реформ и экологической устойчивости. Он выделил сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН) для укрепления потенциала узбекистанских институтов и бизнеса, а также с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в трансформации промышленных зон в "эко-промышленные" парки.

"Следуя методологии Всемирного банка, GIZ и ЮНИДО работают над модернизацией двух промышленных зон в Узбекистане, продвигая экологоэффективные практики и устойчивые производственные процессы, минимизируя воздействие на окружающую среду и стимулируя развитие бизнеса. GIZ проводит совместные полевые визиты, обмены экспертами и координационные встречи с партнерами для обеспечения слаженной работы. Организация также реализует несколько региональных проектов по поручению правительства Германии во всех пяти странах Центральной Азии, включая Узбекистан", - отметил директор GIZ по Узбекистану.

Он сообщил, что в водном секторе проект "Климаточувствительное управление водными ресурсами в Центральной Азии" финансируется совместно с Европейским союзом и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. В рамках инициативы Team Europe по вопросам воды, энергетики и изменения климата (TEI) GIZ организует технический секретариат и сотрудничает со Всемирным банком, ЕБРР и ЕИБ.

Официальный представитель добавил, что в рамках проекта "Зеленая" Центральная Азия II" GIZ сотрудничает со Всемирным банком, ОЭСР и ЕЭК ООН для создания регионального механизма по воде и энергетике через рабочую группу, состоящую из представителей всех пяти стран Центральной Азии. Долгосрочное видение Узбекистана в области "зеленого" перехода определяется Стратегией перехода к "зеленой" экономике, обновленной по президентскому постановлению в 2022 году. Стратегия ориентирована на развитие возобновляемых источников энергии, принципы циркулярной экономики и модернизацию промышленности, обеспечивая устойчивое, низкоуглеродное и ресурсосберегающее будущее.

"Правительство объявило 2025 год Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики, ускоряя усилия в области солнечной, ветровой и биогазовой энергетики, эко-промышленных парков и устойчивого финансирования. Долгосрочное видение GIZ в отношении "зеленого" перехода Узбекистана тесно согласовано с этими национальными приоритетами и более широкими глобальными целями устойчивого развития", - сказал Йоахим Фриц.

По его словам, организация поддерживает Узбекистан в создании устойчивой и экологически ответственной экономики, интегрируя принципы ресурсосбережения, адаптации к климатическим изменениям и "зеленой" индустриализации.

"Эта работа напрямую способствует нескольким Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), включая доступную и чистую энергию, путем поддержки расширения проектов в области возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, индустриальные инновации и инфраструктуру через развитие эко-промышленных парков и модернизацию промышленных зон, ответственное потребление и производство за счет продвижения сокращения отходов, а также решений циркулярной экономики, и меры по борьбе с изменением климата через усиление климатической устойчивости, поддержку низкоуглеродного экономического роста и внедрение механизмов "зеленого" финансирования", - добавил он.

"Как надежный партнер, GIZ продолжает поддерживать Узбекистан в реализации этих преобразований, обеспечивая соответствие национальных усилий глобальным стандартам устойчивого развития. Посредством политических консультаций, наращивания потенциала и инновационных решений мы способствуем формированию инклюзивной и устойчивой "зеленой" экономики, приносящей пользу как Узбекистану, так и всему Центральноазиатскому региону", - подчеркнул он.

Директор GIZ по Узбекистану отметил, что инициатива "Зеленая" Центральная Азия", вступившая во вторую фазу в 2024 году, объединяет все "зеленые" проекты, финансируемые федеральным правительством Германии в Центральной Азии. Инициатива направлена на укрепление межрегионального климатического диалога, расширение экологического сотрудничества и содействие устойчивому развитию, адаптированному к климатическим изменениям.

Инициатива "Зеленая" Центральная Азия" сыграла ключевую роль в разработке Региональной стратегии адаптации к изменению климата, первого совместного регионального политического документа, принятого всеми пятью странами Центральной Азии с момента их независимости. Эта стратегия служит ориентиром для повышения климатической устойчивости и минимизации уязвимости к климатическим воздействиям", - подчеркнул он.

Йоахим Фриц отметил, что GIZ в настоящее время помогает странам Центральной Азии реализовывать эту стратегию через проекты "Климаточувствительное управление водными ресурсами в Центральной Азии" (2023–2028) и "Управление климатическими рисками в Центральной Азии" (2022–2026).