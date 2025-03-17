Объем грузоперевозок в Узбекистане достиг рекордных показателей в 2024 году

ТАШКЕНТ /Trend/ - 2024 году объем грузоперевозок в Узбекистане достиг 1 521,2 млн тонн, что стало максимальным показателем за последние пять лет, свидетельствуют Национального комитета по статистике, передает Trend.

Согласно информации, по сравнению с 2020 годом (1 366,7 млн тонн) рост составил более 11%.

Автомобильный транспорт сохранил лидирующую роль в логистике, обеспечив 92% перевозок — 1,4 млрд тонн. Железнодорожный транспорт перевез 73,9 млн тонн грузов (4,9% от общего объема), а трубопроводный транспорт — 61,8 млн тонн (4,1%).

Воздушные перевозки, несмотря на менее 0,001% в общей структуре, остаются востребованными для срочных и ценных грузов. В 2024 году авиацией было транспортировано 14,4 тыс. тонн.