Узбекистан и США обсудили углубление политическое диалога

ТАШКЕНТ /Trend/ - Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился в Вашингтоне с госсекретарём США Марко Рубио, передает Trend.

Во время переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между Ташкентом и Вашингтоном.

Стороны уделили особое внимание вопросам углубления политического диалога, расширения экономических и инвестиционных связей, активизации регионального взаимодействия, а также совместным усилиям по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

«Мы высоко ценим твёрдую поддержку реформ, реализуемых в Узбекистане, со стороны Соединённых Штатов. Достигнута договорённость о сохранении позитивной динамики в двусторонних отношениях за счёт продолжения диалога на высоком уровне и расширения практического сотрудничества в рамках стратегического партнёрства», — подчеркнул Саидов в своём Telegram-канале.