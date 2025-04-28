Узбекистан и Казахстан обсудили новые перспективы сотрудничества в в сфере туризма

ТАШКЕНТ /Trend/ - 25 апреля 2025 года в Алматы состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие ведущие представители туристической индустрии Узбекистана и Казахстана, дипломаты, эксперты и представители деловых кругов. Они обсудили перспективы развития туризма, новые направления сотрудничества, а также пути продвижения культурного и исторического наследия.

Во время мероприятия посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов подчеркнул важность углубления туристического взаимодействия между двумя странами и отметил, что богатое культурное наследие Узбекистана создаёт прочную основу для расширения международного туризма.

Представители Комитета по туризму Узбекистана презентовали туристические возможности различных регионов страны, акцентировав внимание на развитии инфраструктуры, поддержке внутреннего туризма и создании новых туристических продуктов, ориентированных на зарубежные рынки. Гостям был представлен видеоролик, демонстрирующий знаменитые достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы, современные туристические объекты, а также возможности для экологического и гастрономического туризма.

В рамках мероприятия прошли B2B-встречи, в ходе которых участники обсудили перспективы организации совместных туров, обменялись опытом и установили новые партнёрские контакты.