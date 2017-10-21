В Конгрессе США рассмотрят вопрос об усилении санкций против Ирана

Палата представителей Конгресса США на будущей неделе проголосует по законопроектам об ужесточении односторонних санкций в отношении Ирана за разработку им баллистических ракет, а также против шиитской группировки "Хезболлах". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении лидера республиканцев в нижней палате Кевина Маккарти и председателя комитета по иностранным делам Эда Ройса, передает ТАСС.

"Обязанность Конгресса состоит в том, чтобы работать с исполнительной властью над ясной и понятной стратегией, призванной остановить безответственное поведение Ирана. Палата представителей без промедлений продолжит действовать в этом направлении на следующей неделе, когда мы будем голосовать за законопроекты об усилении санкций против "Хезболлах" и распространения Ираном ракет", - информировали законодатели.

Ранее комитет Ройса поддержал законопроект, который должен ограничить доступ "Хезболлах" к международной финансовой системе, а также ее возможность получать средства и сотрудничать с финансовыми институтами. Согласно тексту инициативы, президент США должен будет применить санкции против любого иностранца, который, если это станет известно, предоставляет значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку ряду структур "Хезболлах", включая так называемые департамент зарубежных отношений, организацию, отвечающую за вопросы внешней безопасности, Ливанскую медиа-группу и др.

Президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.