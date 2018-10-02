Иран выиграл награду ООН по борьбе с неинфекционными заболеваниями

2 октября 2018 17:09 (UTC+04:00)

Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по борьбе с неинфекционными заболеваниями вручила Ирану и некоторым другим странам свою первую награду, сообщает во вторник ИРНА.

Заместитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан вручил награду Ирану, Турции, Бахрейну, Индии и некоторым другим странам и отдельным лицам в кулуарах 73-й сессии ГА ООН, состоявшейся в Нью-Йорке.

Этот наград вручается странам и отдельным лицам, которые внесли большой вклад в борьбу с неинфекционными заболеваниями.

По данным ООН, семь из 10 смертей во всем мире вызваны неинфекционными заболеваниями (НИЗ), главным образом, из употребления табака и алкоголя, нездоровой диеты и физической бездеятельности.

Министр здравоохранения Ирана Хасан Газизаде Хашеми ранее заявил, что Иран заслуживает награды за принятие эффективных мер по профилактике сердечных заболеваний, диабета и рака.

Газизаде указал на доклад ООН об искоренении болезни трахома в Иране, отметив, что "улучшение качества питьевой воды и медицинского обслуживания помогло Ирану искоренить болезнь".

Более миллиона человек во всем мире страдают от болезни трахома.

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