Иранские силы уничтожили в Сирии почти 40 главарей ИГ

2 октября 2018 18:55 (UTC+04:00)

Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в понедельник ликвидировал в Сирии почти 40 главарей террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило в своем Twitter агентство Tasnim со ссылкой на командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, передает ТАСС.

"Около 40 главарей ИГ, а также иракский полевой командир были уничтожены в результате ракетного удара КСИР по экстремистам в понедельник", - приводит издание слова Хаджизаде. Военный отметил, что "операция проводилась на основе данных разведки после того, как стало известно о присутствии в регионе главарей ИГ".

Он также отметил эффективное использование иранских беспилотников в ходе удара по экстремистам. "Дроны неожиданно для противника достигли места назначения, осуществили удар и сделали фотографии объектов после проведения операции", - добавил Хаджизаде.

КСИР выпустил в понедельник несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в Ахвазе. Следом в район проведения операции были направлены иранские боевые беспилотные летательные аппараты для мониторинга последствий удара и поражения целей противника в случае их обнаружения.

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ.

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