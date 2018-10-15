В Иране состоялась выставка медицинского оборудования

В Мешхеде прошла 15-я международная выставка медицинского и стоматологического оборудования, где были продемонстрированы самые новые технологии и достяжения, сообщает в понедельник ИРНА.

В 15-я международной выставке медицинского и стоматологического оборудования в Мешхеде приняли участие около 70 производственных, обслуживающих и торговых предприятий из разных провинций Ирана.



Кроме того, зарубежные компании и предприятия из Германии, Италии, США, Японии, Китая, Польши, Украины, Пакистана и Тайваня также приняли участие в выставке и показали свои последние продукты в области здравоохранения, стоматологии и смежных отраслей здравоохранения.



Реза Масаели, директор национального управления медицинского оборудования на церемонии открытия выставки заявил: "В настоящее время в сфере медицинского оборудования в Иране производится 6 тысяч медикаментов и 280 тысяч медицинских товаров. В этой области работают тысячи отечественных производителей, компаний, базирующихся на знаниях, молодые учёные и специалисты".



"Рост производства медицинского оборудования в Иране почти в 2 раза больше международного и составляет 9,1 процента", добавил он.

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