В Иране заявили, что будут сбивать беспилотники при нарушении его воздушного пространства

Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит", - сказал Салами. Его выступление транслировал телеканал Press TV.

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