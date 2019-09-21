В Иране заявили, что будут сбивать беспилотники при нарушении его воздушного пространства

21 сентября 2019 12:01 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит", - сказал Салами. Его выступление транслировал телеканал Press TV.

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