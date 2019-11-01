США ввели новые санкции против Ирана

1 ноября 2019 03:10 (UTC+04:00)

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь (Майк) Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу иранского режима. Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", - сказано в документе.

Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этого сектора.

Кроме того, под запрет попадают поставки четырех видов материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

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