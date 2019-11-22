Помпео призвал протестующих в Иране делиться с США свидетельствами подавления протестов

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в четверг протестующих в Иране присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны иранских властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я попросил иранских протестующих присылать нам видео, фото и прочую информацию, которая свидетельствует о жестких мерах подавления протестов со стороны [иранского] режима", - написал Помпео в Twitter. По его словам, США в дальнейшем обнародуют эти данные и "введут санкции за нарушения".

Госсекретарь также опубликовал в Twitter схожее сообщение на фарси, где призвал иранцев присылать свои материалы при помощи мессенджера Telegram, разместив необходимые контакты.

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