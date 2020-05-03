В Иране коронавирусом заразились еще 976 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки еще 976 человек заразились коронавирусом.
Об этом сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на министерство.
По его словам, в общей сложности число инфицированных достигло 97 424 человек. Из них 2 690 человек находятся в тяжелом состоянии.
Представитель министерства также сказала, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 47 человек, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 6 203.
Он добавил, что на данный момент вылечились 78 422 человек.
В Иране до сих пор были проведены более 496 тысяч тестов на коронавирус.
(Автор: Эльнур Багышов)
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