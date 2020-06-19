МИД Ирана приветствовал избрание новых членов Совета безопасности ООН

Министерство иностранных дел Ирана приветствовало избрание Индии, Ирландии, Мексики и Норвегии в качестве новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Исламская Республика Иран приветствовала избрание Индии, Ирландии, Мексики и Норвегии в качестве новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

«В то время, когда основной повесткой дня Совета Безопасности на период 2022–2021 годов должна быть эффективная поддержка многосторонности и международного права против идеологий злых правительств, Иран готов работать с новыми членами», - говорится в сообщении МИД.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов, пять из которых являются постоянными и десять непостоянными. Постоянными членами Совета Безопасности являются Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Десять непостоянных членов Совета Безопасности избираются Генеральной Ассамблеей в соответствии с участием членов Организации Объединенных Наций в поддержании международного мира и безопасности и других целей Организации, а также на основе справедливого географического распределения.

Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухлетний срок. Некоторые страны, такие как Бразилия, Германия, Индия и Япония, неоднократно призывали к реформе Устава и увеличению постоянных членов Совета Безопасности.