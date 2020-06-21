Иран выразил обеспокоенность по поводу испытания Францией ядерной баллистической ракеты

Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Мусави назвал недавнее испытание Францией баллистических и ядерных ракет несовместимым с обязательствами страны и выразил обеспокоенность по поводу этого шага, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Аббас Мусави назвал запуск нового поколения межконтинентальных баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок (под названием M51) военно-морского флота Франции несовместимым с духом и текстом статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

M51 — новейшая французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Разработки начались в начале 1990 годов. Первоначальным проектом максимальная дальность предусматривалась в 11 тыс. км, однако затем, из-за технических трудностей была сокращена до 9 тыс. км

«Правительство Исламской Республики Иран, выражая обеспокоенность по поводу этих действий, считает, что французское правительство не должно игнорировать свои международные обязательства в соответствии со статьёй 6. Договора о нераспространении ядерного оружия и заявление конференции по пересмотру ДНЯО», - сказал он.

Он назвал ядерное оружие угрозой международному миру и безопасности и сказал, что модернизация и испытания такого оружия ослабят ДНЯО как «краеугольный камень» разоружения и нераспространения международного режима.