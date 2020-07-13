Рухани заявил о поддержке экономических активистов в Иране
Экспортеры и активные торговые единицы поддерживаются правительством, заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Политика правительства заключается в укреплении и поддержке компаний, которые находятся на передней линии борьбы с санкциями, и попытаются обеспечивать необходимые продукты страны", заявил Рухани на заседании штаба по экономической координации правительства Ирана.
Он также подчеркнул важность роли производителей и бизнесменов частного сектора в санкционный период.
По его словам, правительство поддерживает экспортеров и импортеров, приверженных торговой политике страны, но также противостоит нарушителям закона.
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