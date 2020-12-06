За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 294 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 294 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 50 310 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразился еще 11 561 человек, общее число заразившихся достигло 1 040 547 человек, из них состояние 5 809 оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса вылечились 730 798 человек.

До настоящего времени в Иране проведено более 6,38 миллионов тестов на выявление коронавируса.

Представитель министерства сказала, что 278 районов Ирана находятся в "красной" и 106 районов в "зеленой" зоне по коронавирусу.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Наталья Кочнева)