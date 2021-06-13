В Иране за сутки от коронавируса скончались 187 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 187 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 81 063 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 8 195 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3 028 667. Состояние 3 445 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 652 792 человека, проведено свыше 21,5 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране граждане получили около 5,15 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 4,32 миллиона человек, вторую дозу – 827 тысяч человек.

(Редактор: Надир Насиров)