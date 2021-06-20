В Иране потерпел крушение учебный самолет
БАКУ /Trend/ - Учебный самолет Fara Sepehr потерпел крушение в провинции Северный Хорасан, на северо-востоке Ирана.
Как передает Trend, об этом сообщил председатель Организации помощи и спасения Общества Красного Полумесяца Ирана Мехти Валипур.
По его словам, инцидент произошел в 13:40 по местному времени недалеко от города Герме. Оба пилота погибли во время крушения.
Валипур добавил, что к месту происшествия отправлены спасательные бригады, по факту ведется расследование.
(Автор: Эльнур Багышов)
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