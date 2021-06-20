В Иране потерпел крушение учебный самолет

БАКУ /Trend/ - Учебный самолет Fara Sepehr потерпел крушение в провинции Северный Хорасан, на северо-востоке Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель Организации помощи и спасения Общества Красного Полумесяца Ирана Мехти Валипур.

По его словам, инцидент произошел в 13:40 по местному времени недалеко от города Герме. Оба пилота погибли во время крушения.

Валипур добавил, что к месту происшествия отправлены спасательные бригады, по факту ведется расследование.

(Автор: Эльнур Багышов)