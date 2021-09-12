Поставки продукции птицеводства из иранской провинции Голестан идут в 15 стран

Генеральный директор ветеринарной организации Голям Реза Мехраби заявил, что поставки продукции птицеводства из провинции Голестан идут в 15 стран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«С начала текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2021 года) поставки мяса птицы и продукции птицеводства из иранской провинции Голестан идут в 15 стран», сказал он.

По его словам, мяса птицы и продукции птицеводства из Голестана экспортируются в Ирак, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Турцию, Таиланд, Афганистан, Катар, ОАЭ, Туркменистан, Армению, Азербайджан, Грузию и Россию.