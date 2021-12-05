Советник по национальной безопасности ОАЭ завтра прибудет в Тегеран

Советник по национальной безопасности ОАЭ прибудет в Тегеран завтра по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По официальному приглашению адмирала Али Шамхани, завтра в Тегеран прибудет советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бен Заид.

В этой поездке, помимо встречи со своим иранским коллегой, он встретится и побеседует с некоторыми высокопоставленными официальными лицами страны.

Развитие и укрепление двусторонних отношений и консультирование по последним региональным событиям - одна из целей визита шейха Тахнуна бен Заида в Тегеран.