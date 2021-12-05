Советник по национальной безопасности ОАЭ завтра прибудет в Тегеран
Советник по национальной безопасности ОАЭ прибудет в Тегеран завтра по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
По официальному приглашению адмирала Али Шамхани, завтра в Тегеран прибудет советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бен Заид.
В этой поездке, помимо встречи со своим иранским коллегой, он встретится и побеседует с некоторыми высокопоставленными официальными лицами страны.
Развитие и укрепление двусторонних отношений и консультирование по последним региональным событиям - одна из целей визита шейха Тахнуна бен Заида в Тегеран.
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