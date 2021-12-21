В результате обрушения здания в Иране пострадали 12 человек (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В результате обрушения пятиэтажного здания в городе Тебриз иранской провинции Восточный Азербайджан пострадали 12 человек.
Как сообщает Trend, об этом сказал директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Багир Хунарбар.
По его словам, состояние одного из пострадавших тяжелое.
Хунарбар добавил, что причиной происшествия стал взрыв сварочного баллона на первом этаже.
"Находящимся вблизи зданиям был нанесен серьезный ущерб. Жителей зданий эвакуировали из-за опасности обрушения", - сказал он.
(Автор: Эльнур Багышов)
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