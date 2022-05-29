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Президент Таджикистана посетит с визитом Иран

Иран Материалы 29 мая 2022 08:35
Президент Таджикистана посетит с визитом Иран

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Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эзатолла Заргами сегодня объявил, что скоро президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Иран с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Указывая на визит президента Таджикистана Заргами заявил, что многие таджики стремятся посетить Ирана, благодаря высокому качеству и услугам здравоохранения в Иране.

«Поэтому мы следим за тем, чтобы региональные туристы могли бы дешево и удобно на любом транспорте посетить Иран», - отметил он.

По его словам, в ходе визита президента Ирана Эбрахим Раиси в Таджикистан в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма.

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