Президент Таджикистана посетит с визитом Иран

Министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эзатолла Заргами сегодня объявил, что скоро президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Иран с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Указывая на визит президента Таджикистана Заргами заявил, что многие таджики стремятся посетить Ирана, благодаря высокому качеству и услугам здравоохранения в Иране.

«Поэтому мы следим за тем, чтобы региональные туристы могли бы дешево и удобно на любом транспорте посетить Иран», - отметил он.

По его словам, в ходе визита президента Ирана Эбрахим Раиси в Таджикистан в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма.