В Иране увеличилась добыча нефти

БАКУ/Trend/ - Добыча нефти в Иране в июне увеличилась на 31 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Как следует из отчета ОПЕК Иран не только не потерял свою долю на китайском рынке нефти, но и по-прежнему сохраняет ее.

Согласно новому отчету ОПЕК в прошлом месяце, добыча нефти в Иране в мае достигла 2 574 000 баррелей в сутки. Добыча нефти в Иране в мае достигла 2 543 000 баррелей в сутки.

Таким образом, учитывая, что нефтеперерабатывающие мощности страны не изменились, избыточная добыча сырой нефти в стране либо была поставлена в Китай, либо в новый рынок.