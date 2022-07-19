Иран и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Во вторник во дворце Садабад в иранской столице Тегеране прошла церемония подписания ряда документов о сотрудничестве между Турцией и Ираном при участии президентов двух стран Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Иран и Турция подпислаи соглашения о сотрудничестве в сферах развития транзитных перевозок, научных и культурных обменов, спорта, энергетики, культуры, сельского хозяйства и торгово-экономических обменов. Документы подписали главы ряда ведомств двух стран.

Ранее в Тегеране под председательством президентов двух стран состоялось 7-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник утром принял турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в культурно-историческом комплексе Саадабад.

Президент Турции в понедельник прибыл с визитом в Иран, где состоится саммит стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии.