Посол Китая сообщил о начале новой главы в ирано-китайских отношениях

Китай и Иран являются давними друзьями и важными партнерами, чьи дружба имеет долгую историю. Об этом заявил в среду посол Китая в Иране Чан Хуа на церемонии открытия Генерального консульства Китая в Бендер-Аббасе, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Многочисленные семена дружбы прорастают в постоянной взаимопомощи двух стран, которые приносят плоды вместе с твердой решимостью", отметил он.

"С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Ираном в 1971 году двусторонние отношения сохраняли стабильное и постеппено развиваются, несмотря на международные события, а в 2016 году Китай и Иран установили всеобъемлющее стратегическое партнерство и вступили в новую главу в дружественном сотрудничестве", сказал Чан Хуа.

Он напомнил, что в июле и сентябре текущего года председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор и встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которых лидеры двух стран достигли важных договоренностей об углублении отношений.

Посол добавил, что недавно также вице-премьер КНР Ху Чэньхуа совершил плодотворный визит в Иран.

По его словам, Китай смотрит на отношения с Ираном со стратегической точки зрения и не поколеблется в своей решимости развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном.