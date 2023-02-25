В Иране начнутся клинические испытания вакцины mRNA

Клинические испытания вакцины по борьбе с Covid-19 (mRNA) собственного производства с 4 марта начнутся в Иране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 иранские ученые пытаются разрабатывать вакцины нового поколения.

Иранское предприятие «Ренап» в настоящее время работают над созданием вакцин нового поколения, известных как mRNA.

Сегодня эта платформа принадлежит двум фармацевтическим компаниям Moderna и Pfizer.

Вакцины нового поколения, известные как вакцины mRNA уже прошли первоначальные испытания, опережая конкурентов на несколько шагов.