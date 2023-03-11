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Иран завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России

Иран Материалы 11 марта 2023 06:54 (UTC +04:00)
Иран завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России

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Представительство Ирана в ООН, как сообщается, заявило, что страна завершила подписание контракта на покупку самолетов Sukhoi-35 у России, но информация о количестве этих самолетов и сроках поставки является конфиденциальной, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что «после окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия объявила, что готова их продать».

Иранская миссия в ООН добавила, что «истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести».

Представительство Ирана не сообщило, когда и сколько истребителей будет доставлено в Иран.

«Подробности не разглашались, поскольку информация засекречена», - отметили в миссии.

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