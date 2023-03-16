Иран возобновит полеты с Саудовской Аравией

Организация гражданской авиации Ирана (САО) сообщает, что полеты между Ираном и Саудовской Аравией возобновятся после выдачи официальных разрешений, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Джафар Язарлоу, представитель CAO, сделал заявление во вторник и сказал, что возобновление пассажирских рейсов между Ираном и Саудовской Аравией зависит от официального разрешения авиационного управления.

«После изучения вопроса будут выданы необходимые и официальные разрешения на эти полеты, и полеты будут осуществляться между двумя странами», - сказал Язарлоу в интервью информационному агентству Tasnim.

По данным Tasnim, одним из пунктов недавнего ирано-саудовского соглашения было облегчение полетов для совершения паломничества в священный иранский город Мешхед.

После нескольких дней интенсивных переговоров, организованных Китаем, Иран и Саудовская Аравия в пятницу, наконец, достигли соглашения о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств и миссий в течение двух месяцев.

Согласно совместному заявлению, Иран и Саудовская Аравия подчеркнули необходимость уважать национальный суверенитет друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Иран, Саудовская Аравия и Китай выразили твердую решимость приложить все усилия для укрепления регионального и международного мира и безопасности, подчеркнул он.