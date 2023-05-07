Россия намерена запустить прямые рейсы в иранские Исфахан и Шираз

Россия хотела бы установить прямые авиарейсы между российскими городами и иранскими туристическими направлениями Исфахан и Шираз, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Джалали сообщил, что в настоящее время между Тегераном и Москвой осуществляются прямые рейсы иранской компанией Mahan Airways и российскими авиакомпаниями «Аэрофлот» и Nordwind Airlines.

Также дипломат отметил, что могут быть открыты прямые рейсы между иранским Раштом и Астраханью. В настоящее время оба города связаны судоходным маршрутом.

Посол добавил, что представители авиаций России и Ирана ведут переговоры об увеличении количества прямых рейсов между двумя странами для развития туризма и двусторонней торговли.

Россия и Иран договорились об отмене виз для поездок туристических групп численностью до 50 человек с 1 января 2023 года.