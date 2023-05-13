Иран и Саудовская Аравия обсудили экономическое сотрудничество

Министр экономики Ирана Эхсан Хандузи и министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан в пятницу изучили пути укрепления двустороннего экономического сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Саудовские СМИ в субботу сообщили о встрече министров финансов двух стран, которая состоялась на полях заседания Исламского банка развития. «Стороны на этой встрече обсудили пути развития экономического сотрудничества между Тегераном и Эр-Риядом», говорится в сообщении.

По итогам встречи, саудовский министр заявил: «Мы изучили предстоящие возможности для развития и укрепления общих отношений между двумя странами».

Как сообщают саудовские СМИ, министр экономики и финансов Ирана заявил: «Расширение экономических и торговых связей между Ираном и Саудовской Аравией приносит выгоды обеим сторонам и всем странам региона».

«Политика президента Ирана Эбрахима Раиси основана на развитии отношений с соседями. У нас хорошие достижения за последние полтора года, и ожидаем укрепление экономического и торгового сотрудничества с региональными государствами», подчеркнул министр.

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил в четверг Саудовскую Аравию с первым визитом с момента возобновления дипотношений между государствами.

Хандузи прибыл в город Джидду во главе делегации от Минэкономики исламской республики, в аэропорту их встретили официальные лица Саудовской Аравии, а также руководители Исламского банка развития и сотрудники базирующегося в Джидде генконсульства Ирана.