Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

БАКУ /Trend/ - Европейские дипломаты сообщили Ирану о сохранении санкций в отношении ракетной программы республики, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, передает Trend.

Дипломаты отметили, что отмена санкций была связана с предположением о соблюдении резолюции 2231, которая закрепляет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года. Однако, по их заявлению, эти ожидания не оправдались, и поэтому они не будут отменять санкции.

Продление ограничений в отношении Ирана станет первым значительным примером нарушения условий ядерной сделки со стороны стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция).