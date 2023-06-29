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Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

Иран Материалы 29 июня 2023 04:41 (UTC +04:00)
Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

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БАКУ /Trend/ - Европейские дипломаты сообщили Ирану о сохранении санкций в отношении ракетной программы республики, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, передает Trend.

Дипломаты отметили, что отмена санкций была связана с предположением о соблюдении резолюции 2231, которая закрепляет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года. Однако, по их заявлению, эти ожидания не оправдались, и поэтому они не будут отменять санкции.

Продление ограничений в отношении Ирана станет первым значительным примером нарушения условий ядерной сделки со стороны стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция).

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