Объем внешней торговля Ирана достиг 112 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Внешняя торговля Ирана с его соседями превысила 58 млрд долларов в прошлом году.

Об этом сообщил представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми, передает Trend.

Отметим, что согласно Организации по развитию торговли Ирана, экспорт в 15 соседних стран составил 30 млрд долларов в тот же период, несмотря на жесткие санкции.

Представительства правительства Ирана добавил что, торговля Ирана с Африкой увеличилась вдвое, достигнув 1200 млрд долларов за последние два года, начиная с 600 млрд долларов.

По словам Бахадори Джахроми, объем внешней торговли Ирана составил 73 млрд долларов в 2020 году и увеличился до 112 млрд долларов в 2022 году.