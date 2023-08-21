Временные поверенные в делах Дании и Швеции вызваны в МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране были вызваны в министерство иностранных дел Ирана в связи с повторными случаями осквернения Священного Корана в этих странах, передает Trend.

Согласно информации, представитель МИД Ирана провел отдельные встречи с временными поверенными в делах Дании и Швеции. Иранский дипломат категорически осудил повторное осквернение Корана в этих странах и подчеркнул, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких инцидентов.

Согласно заявлению агентства, временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране подчеркнули, что их страны критикуют всякое непочтительное обращение с Кораном. Они также заявили о намерении правительств Дании и Швеции внести изменения в законодательство для предотвращения подобных инцидентов.