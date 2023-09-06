БАКУ /Trend/ - Экспорт Ирана в Индию вырос на пять процентов за первые полгода 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные, опубликованные министерством торговли и промышленности Индии, передает Trend.

Согласно информации, министерство Индии оценило объем экспорта Ирана в Индию в 352 миллиона долларов за январь-июнь 2023 года, в то время как за тот же период 2022 года этот показатель составил 335 миллионов долларов.

Сообщается, что товарооборот между обеими странами снизился на 27% до 993 миллионов долларов в первой половине текущего года по сравнению с 1,373 миллиарда долларов за аналогичные шесть месяцев предыдущего года.

Это падение оборота было вызвано сокращением экспорта из Индии в Иран. Экспорт товаров из Индии в Иран сократился на 38 процентов и составил 641 миллион долларов за эти шесть месяцев. В первой половине прошлого года Индия экспортировала товары в Иран на сумму 1,038 миллиарда долларов.