Иран отозвал аккредитацию у восьми инспекторов МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе, передает Trend.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях.

Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.