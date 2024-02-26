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Иран способен производить 70% фармацевтического сырья

Иран Материалы 26 февраля 2024 07:39 (UTC +04:00)
Иран способен производить 70% фармацевтического сырья

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Член совета директоров Синдиката по лекарственным средствам Ирана Мохаммад Реза Мусави заявил, что страна способна производить 70% фармацевтического сырья, передает Trend.

Он отметил, что страна имеет обширные возможности в нефтяной и нефтехимической промышленности, которые могут сделать ее ведущим центром по производству качественного и эффективного фармацевтического сырья в мире.

Мусави подчеркнул, что фармацевтическое сырье играет ключевую роль в обеспечении фармацевтической промышленности страны. Он также отметил, что местные фармацевтические компании активно работают над сокращением зависимости от импорта сырья путем увеличения производства фармацевтического сырья внутри страны.

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