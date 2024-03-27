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Отмечен рост фармацевтической промышленности Ирана

Иран Материалы 27 марта 2024 01:52 (UTC +04:00)
Отмечен рост фармацевтической промышленности Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (FDA) Хейдар Мохаммади сообщил о росте фармацевтической промышленности страны за прошедший иранский календарный год (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года), передает Trend.

По его словам, в прошлом году (закончившемся 19 марта 2024 года) фармацевтическая отрасль страны продемонстрировала рост более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Мохаммади также отметил, что экспорт лекарств в прошлом году удвоился по сравнению с предыдущим периодом.

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