Отмечен рост фармацевтической промышленности Ирана

БАКУ /Trend/ - Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (FDA) Хейдар Мохаммади сообщил о росте фармацевтической промышленности страны за прошедший иранский календарный год (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года), передает Trend.

По его словам, в прошлом году (закончившемся 19 марта 2024 года) фармацевтическая отрасль страны продемонстрировала рост более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Мохаммади также отметил, что экспорт лекарств в прошлом году удвоился по сравнению с предыдущим периодом.